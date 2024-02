FC Barcelone - Mercato : le premier gros transfert de l'été se complique déjà

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A la fin de la saison, cela fera un an que le FC Barcelone est orphelin de Sergio Busquets. Un an que les dirigeants, Xavi et les supporters se rendent compte à quel point le milieu défensif était important au sein du système catalan. Arrivé de Gérone pour le remplacer, Oriol Romeu n'a pas tenu longtemps. Frenkie De Jong s'y est collé, sans plus de succès. Andreas Christensen aussi, mais ce n'est pas plus convaincant. La grande priorité du Barça cet été sera donc de retrouver une première digue aussi solide que l'était Busquets.

Everton veut 60 M€ pour Onana

Xavi rêvait de Martin Zubimendi mais, non seulement le joueur de la Real Sociedad ne veut pas allé en Catalogne, mais en plus, il est trop cher. Du coup, le FCB s'était penché sur le cas Amadou Onana. Et était prêt à offrir 40 M€ à Everton pour recruter son milieu de terrain belge de 22 ans. Mais, mauvaise nouvelle, selon Sport, les Toffees réclameraient au moins 60 M€ pour l'ancien Lillois. Et si le Barça espérait qu'une relégation du club de Liverpool le ferait changer d'avis, c'est mal parti puisque sa sanction de dix points pour infraction au règlement de la Premier League vient d'être réduite à six. Everton est ainsi remonté à la 15e place, à cinq points de la zone rouge...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

L'accord avec Onana se complique. Everton a déclaré à Barcelone qu'il n'accepterait pas moins de 60 millions pour le joueur, tandis que Barcelone n'offrirait pas plus de 40 millions. @sport — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) February 26, 2024

Podcast Men's Up Life