FC Barcelone – Mercato : le président de l’Atletico scelle l’avenir de Griezmann !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Antoine Griezmann a fait son retour à l’Atletico Madrid, lors du mercato estival 2021. L’attaquant français est prêté par le Barça au club madrilène, avec option d’achat, pour retrouver son niveau d’antan. Alors que la fin de saison approche à grands pas dans le championnat espagnol, le président du club madrilène fait une annonce sur l’annonce de Griezmann.

Au micro de Movistar, il scelle l’avenir du français : « Griezmann va rester ici. Il continuera avec nous l’année prochaine ». L’Atletico Madrid devrait donc lever la clause de l’attaquant tricolore pour le conserver définitivement.

Atletico Madrid president Enrique Cerezo tells Movistar: “Griezmann will stay here - he’s gonna continue with Atléti next season”. 🇫🇷 #Atleti



“The clause to be discussed with Barça? Money’s not a problem when your plan is to continue together”.