OFFICIALISATION

C'était attendu et c'est désormais officiel : le FC Barcelone a entériné ce samedi soir le retour d'Adama Traoré (ailier, 26 ans). Formé à la Masia et parti très jeune en Angleterre, le natif de L'Hospitalet de Llobregat est prêté avec option d'achat non obligatoire (30 M€ environ) par Wolverhampton.