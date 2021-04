FC Barcelone - Mercato : le PSG devrait transférer Neymar, Messi aurait réussi son coup !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

SPORT : « Le PSG vendra Neymar »

La petite bombe du jour est signée André Cury, qui voit le PSG vendre Neymar au mercato. « Je crois que le PSG vendra Neymar cet été, a expliqué l’émissaire proche du FC Barcelone au Brésil. N’importe quel club au monde avec un joueur qui ne prolonge pas et à qui il reste un an de contrat doit vendre. C’est son cas. De plus, si le PSG était d’accord pour le transférer, pourquoi ne le serait-il pas aujourd’hui ? Messi resterait à coup sûr pour revivre les moments magiques vécus ensemble dans le passé. »

MUNDO DEPORTIVO : « Ils n’ont pas abdiqué »

Mundo Deportivo revient sur la défaite du FC Barcelone dans le Clasico samedi à Madrid (1-2) et affirme que le vestiaire blaugrana n’a pas dit son dernier mot dans la course au titre. Mieux, les coéquipiers de Lionel Messi seraient persuadés de pouvoir réaliser un doublé Liga-Coupe du Roi !

AS : « Un leader avec des doutes »

Tenu en échec par le Betis Séville (1-1), l’Atlético Madrid reste leader mais a perdu Joao Felix et n’est plus aussi souverain. De son côté, le Real Madrid a perdu Lucas Vazquez jusqu’en fin de saison et plus encore puisque le Merengue est annoncé sur le départ au mercato.

MARCA : « Un leadership en attente »

Marca commence à avoir des doutes sur la capacité de l’Atlético Madrid à rester leader du championnat espagnol sous la menace de plus en plus dangereuse du Real Madrid et du FC Barcelone. Le suspense reste donc entier dans ce sprint final.