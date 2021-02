FC Barcelone - Mercato : le PSG et la France dans le viseur d'une légende blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone était déjà à fleur de peau ces dernières semaines en raison des déclarations de joueurs, de dirigeants ou de l'entraîneur du PSG à propos de Lionel Messi. Le club de la capitale veut attirer l'Argentin en fin de saison mais, selon les Blaugranas, ce n'est pas une raison pour le crier haut et fort, surtout que les deux équipes vont s'affronter en 8es de finale de la Champions League dès la semaine prochaine. Et voilà que France Football en a rajouté une énorme couche hier avec sa Une où l'on voit le sextuple Ballon d'Or affublé d'un maillot du PSG…

"Ce qui me dérange, c'est le timing"

Cela a incité Rivaldo, ancien grand joueur du Barça, a explosé dans les colonnes de Sport : «Cette une est très incorrecte et irrespectueuse pour le Barça, en particulier quand il reste une semaine avant que les deux clubs se rencontrent en Ligue des champions. Et ce n'est pas uniquement irrespectueux pour le club, mais aussi avec Messi, qui pourrait être impacté par tout ça».

« Imaginons que le Barça soit éliminé contre le PSG, de nombreux fans ou même la presse pourrait argumenter sur le fait que Messi n'était pas à 100% investi avec l'équipe par rapport à l'intérêt du PSG. La pression que va avoir Messi sera gigantesque. Nous ne savons pas si il y a des contacts entre Messi et le PSG, mais même si c'était vrai, je crois que Messi respectera toujours Barcelone et jouera en donnant tout, en se donnant à 100% à chaque match sous ce maillot. Cette une est une provocation qui n'est pas nécessaire et une erreur, car ce média est très respecté dans tout monde. Je ne vois pas ce qu'ils gagnent à faire ça. Ce qui me dérange, c'est le timing, que cela soit publié alors qu'il ne manque rien pour donner de l'intérêt à ce match .»