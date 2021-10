FC Barcelone - Mercato : le Qatar fixe 2 conditions à l'arrivée de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis le renvoi de Ronald Koeman cette nuit, on ne parle que de ça : Xavi devrait être le prochain entraîneur du FC Barcelone. Le milieu de terrain de la dernière grande époque du club catalan piaffe d'impatience à l'idée de prendre les rênes des Blaugrana. Il bénéficie d'un accord avec Al-Sadd pour pouvoir rejoindre le FCB en cas de contact. On y est. Mais l'écurie qatarie a tout de même posé deux conditions à la rupture de son contrat.

La première est des plus logiques. Les dirigeants qataris voudraient que Xavi entraîne l'équipe jusqu'à mercredi prochain et un match contre Al-Duhail, le temps de lui trouver un successeur. La deuxième, révélée par El Mundo Deportivo, est plus originale mais est la preuve que tout se paye dans le monde du football : Al-Sadd voudrait qu'un match amical soit organisé avec le Barça en échange du départ de Xavi. Vu la position dans laquelle il se trouve, Joan Laporta peut difficilement dire non. D'autant que cela pourrait permettre au club catalan d'enterrer la hache de guerre avec l'état pétrolier, fâché depuis des critiques de la précédente direction sur le dopage financier au PSG alors que le Barça avait profité des largesses de Qatar Airways comme sponsor…

