FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid déboule sur un bon plan estival

Depuis que Franck Kessié a posé ses valises à Barcelone cet été, après la fin de son contrat à l'AC Milan, les dirigeants blaugranas ne rêvent que d'une chose : le revendre. Il faut dire que le milieu ivoirien a toutes les peines du monde à s'acclimater au jeu espagnol et aux préceptes de Xavi. Il a un temps été question d'un transfert en Angleterre ou d'un retour au Milan. Mais aux dernières nouvelles, c'est un échange avec Marcelo Brozovic (Inter) qui tenait la corde. Seulement, il se pourrait que le Real Madrid vienne torpiller ce projet.

Ce dimanche, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur annonce que les Merengue font partie des trois prétendants au recrutement du milieu croate de 30 ans, avec le Barça et Chelsea. Pièce maîtresse des Nerazzurri les années précédentes, Brozovic joue peu cette saison, en raison de blessures à répétition mais également de divergences de vue avec son entraîneur, Simone Inzaghi. C'est sûr, il veut quitter l'Inter. Et il a désormais l'embarras du choix, ce qui n'arrange pas le FC Barcelone.

🚨Chelsea, Barcelona and Real Madrid are keeping close tabs on Inter Milan and Croatia midfielder Marcelo Brozovic.

