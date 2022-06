FC Barcelone - Mercato : le remplaçant idéal de Piqué fait un pas en direction des Blaugrana

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Si Gerard Piqué croit au karma, on peut dire que depuis un an, il se prend en pleine tête le fait d'avoir contribué à pousser Lionel Messi vers la sortie ! Non seulement il a vécu une saison pourrie, au cours de laquelle il a été souvent blessé et très loin de son meilleur niveau mais, en plus, il a rompu avec Shakira après qu'elle a découvert qu'il l'avait trompée et enfin, Xavi lui a signifié qu'il ne serait pas titulaire en 2022-23. Que le mieux pour lui était de partir. Mais ce n'est pas tout !

Le quotidien Sport explique ce soir que Matthijs De Ligt avait refusé la proposition de prolongation de la Juventus Turin et que, de fait, il devait être vendu car son contrat arrive à expiration en juin 2023. L'ancien de l'Ajax est suivi par le Barça depuis plusieurs années et lui rêve d'y signer. Le problème, c'est que l'indemnité de transfert devrait tourner autour de 85 M€. Trop cher pour les Blaugrana à l'heure actuelle. Et comme les prétendants sont nombreux (PSG, Liverpool, Chelsea, Manchester United, où il pourrait retrouver Frenkie De Jong...), la belle affaire risque de passer sous le nez des Catalans !

Pour résumer Le défenseur central néerlandais Matthijs De Ligt a refusé la proposition de prolongation de la Juventus Turin, qui va donc devoir le vendre cet été ou prendre le risque de le voir partir libre à l'été 2023. Le FC Barcelone est un courtisan de longue date mais son tarif est très élevé (85 M€).

