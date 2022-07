FC Barcelone - Mercato : le rêve de Lewandowski de jouer au Real Madrid lui revient en pleine figure !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après 344 buts inscrits et huit saisons passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski est officiellement un joueur du FC Barcelone depuis ce samedi. L’attaquant polonais s’est engagé avec le club catalan pour les trois prochaines années, plus une en option.

En 2021, l’ancien agent de Robert Lewandowski, Cezary Kucharski, avait révélé que le rêve du néo-Blaugrana était de porter les couleurs du Real Madrid. "Le Real Madrid était son rêve mais le club ne lui a proposé que d’être le remplaçant de Karim Benzema." Mais maintenant que Robert Lewandowski est un joueur du FC Barcelone, son rêve d’évoluer à la Casa Blanca, ennemi juré du Barça, l'a rattrapé.

