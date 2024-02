FC Barcelone : le successeur de Xavi est connu, un dernier point à régler

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Selon AS, la cause est entendue du côté du FC Barcelone. Le prochain entraîneur sera Roberto De Zerbi. L'Italien de 44 ans plaît autant au président blaugrana, Joan Laporta, qu'à Deco. Contrairement à Hansi Flick, Luis Enrique, Sergio Conceiçao ou Mikel Arteta, lui faisait l'unanimité chez les décideurs catalans. Et il était relativement disponible, ce qui n'est pas le cas d'un Arteta, par exemple.

Dernier obstacle : sa clause libératoire

Mais il resterait une dernière condition à son arrivée à Barcelone : sa clause libératoire à Brighton. Celle-ci s'élèverait à 10 M€ et le Barça n'a aucune intention de la payer. Notamment parce que ça grèverait son budget pour le recrutement. Les dirigeants blaugranas espère que les Seagulls accepteront de lâcher leur coach pour services rendus. Ou, au pire, qu'ils accepteront une indemnité plus basse. Si c'est le cas, De Zerbi deviendra le nouvel entraîneur du Barça.

👀 De Zerbi es el elegido



🤔 La Comisión Deportiva escoge al técnico italiano del Brighton como la mejor opción para relevar a Xavi, con la condición de no abonar los diez millones de su cláusula.https://t.co/lvhw9BDiGc — Diario AS (@diarioas) February 17, 2024

