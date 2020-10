FC Barcelone – Mercato : le temps presse mais Koeman pousse pour Depay (OL)

Memphis Depay (Olympique Lyonnais, 26 ans) parviendra-t-il à rejoindre le FC Barcelone avant le gong de minuit ? C'est en tout cas le souhait de l'international batave... Et du coach des Blaugranas Ronald Koeman.

Koeman sur Depay : « On le veut et lui aussi veut venir »

Dans un entretien à la chaîne néerlandaise NOS, l'entraîneur du Barça a confirmé qu'il souhaitait récupérer le Lyonnais à un an du terme de son contrat : « On le veut et lui aussi veut venir. C'est un excellent joueur. Il peut jouer en tant qu'attaquant, mais il fait aussi un excellent travail en tant qu'ailier gauche. Il est puissant, tient bien le ballon, gagne ses duels...»

Reste désormais aux deux clubs à s'entendre. Un deal qui ne sera pas forcément simple car Lyon entend récupérer un peu d'argent pour Memphis Depay et le Barça, qui n'a pas cédé Ousmane Dembélé sur la fin du marché, n'a pas forcément les liquidités pour attaquer.