FC Barcelone - Mercato : Leeds prêt à faire un effort, Raphinha aussi

Le FC Barcelone n'a peut-être plus un sou en poche mais il garde tout son prestige ! On en veut pour preuve le forcing qu'est en train de réaliser Raphinha pour y signer. L'ailier brésilien est tellement motivé qu'il a convaincu son club, Leeds United, de baisser ses prétentions financières concernant son indemnité. C'est que l'ex-Rennais s'est déjà mis d'accord avec le FCB sur un futur contrat et il sait que le train catalan ne devrait pas repasser de sitôt...

D'après Sport, Leeds aurait donc accepté de descendre ses prétentions à 50 M€. Négociables. Autre point positif, le FC Barcelone n'aurait pas à verser une telle somme car une partie doit être reversée au joueur et celui-ci a accepté de s'asseoir dessus pour favoriser son départ ! Un sacrifice énorme qui montre à quel point son souhait de porter le maillot blaugrana. Toujours selon Sport, le Barça a bon espoir de baisser encore l'indemnité de départ de celui qui devrait remplacer numériquement Ousmane Dembélé dans l'effectif. Et qui a déjà fait beaucoup plus d'efforts que lui pour en faire partie...

Pour résumer Conscient que Raphinha veut s'en aller, Leeds United est prêt à faire un effort concernant l'indemnité de départ réclamée au FC Barcelone. Et le Brésilien va aussi en faire car il est prêt à s'asseoir sur la somme qu'il devait recevoir sur le transfert.

