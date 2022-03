FC Barcelone - Mercato : les Blaugrana ont pris une longueur d'avance sur le PSG pour Raphinha

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le dossier Ousmane Dembélé étant toujours aussi difficile à démêler, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Raphinha pour la saison prochaine. Le souci, c'est que le PSG a débarqué sur l'ailier dans le cas où... Ousmane Dembélé ne viendrait pas pour remplacer Kylian Mbappé. Échaudés par ses déboires passés contre le club des Qataris, le FCB a pris les devants concernant le Brésilien de Leeds United.

Sport explique ce dimanche que le Barça s'est d'ores et déjà mis d'accord avec Raphinha. L'ancien Rennais a accepté un contrat de cinq ans et un salaire s'inscrivant la nouvelle politique du club, c'est-à-dire moins important que ceux versés sous l'ère Bartomeu. Le joueur est enthousiaste à l'idée de devenir blaugrana et privilégiera cette destination. Il ne reste désormais aux Catalans qu'à se mettre d'accord avec Leeds. Pas une mince affaire, même si les Peacocks se sont résolus à perdre leur joueur à l'intersaison. Mais ils ne feront aucun cadeau et le céderont au plus offrant.

🤝🏻| Informa @joaquimpiera que hay ACUERDO TOTAL entre Barça y Raphinha (25|🇧🇷), que no escuchará ninguna otra oferta.



Solo falta el acuerdo entre clubes para que el Barça tenga nuevo extremo. Se hablaba de 35M€ que aún no satisfacían al Leeds. Veremos si terminan por aceptar. pic.twitter.com/b11OEcMJtR — WEST FÚTBOL (FCB)  (@WestFutbolFCB) March 27, 2022

Pour résumer D'après Sport, le FC Barcelone s'est mis d'accord avec Raphinha sur les bases d'un futur contrat. Accord qui lui permet de prendre de l'avance sur la concurrence, incarnée par le PSG. Il ne lui reste plus qu'à se mettre d'accord avec Leeds United.

Raphaël Nouet

Rédacteur