FC Barcelone - Mercato : les Blaugranas se frottent les mains après la dernière merveille de Depay

On jouait la 10e minute cet après-midi lors du premier 8e de finale de la Coupe du monde quand les Pays-Bas ont sorti une action collective digne de leur glorieux passé. Débutée dans leur camp, elle a vu Memphis Depay jouer en relais à deux reprises dans sa propre moitié de terrain avant de se retrouver dans la surface adverse et de conclure d'une frappe croisée sans contrôle. Du grand art, qui a placé les Oranje sur de bons rails face aux Etats-Unis (3-1) et qui a surtout confirmé que l'attaquant du FC Barcelone était en grande forme.

Et ça, ça n'a pas échappé aux dirigeants blaugranas. Eux qui aimeraient vendre cet hiver l'ancien Lyonnais, arrivé gratuitement à l'été 2021, voient sa valeur augmenter à chaque bonne performance. Pour peu qu'il continue à avoir autant d'influence sur les résultats des Pays-Bas, il y aura forcément une foule de courtisans à ses pieds en janvier. Et donc des propositions élevées pour le FCB. Après avoir juré pendant quatre mois qu'il voulait finir la saison en Catalogne, Depay serait en plus convaincu du bien-fondé d'un départ au mercato hivernal...