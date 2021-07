FC Barcelone - Mercato : les chiffres effarants du nouveau contrat de Messi ont filtré

Depuis ce matin minuit, Lionel Messi est un joueur libre. Cela a occasionné beaucoup de photos montages sur Internet de la part de clubs qui se verraient bien accueillir le sextuple Ballon d'Or. Mais la réalité est que l'Argentin va bien prolonger au FC Barcelone. Les deux parties sont d'accord depuis très longtemps, il ne reste que des détails à régler, la signature étant rendue compliquée par la présence de La Pulga au Brésil pour y disputer la Copa América.

100 M€ par saison jusqu'en 2023

Les journalistes de la célèbre émission espagnole El Chiringuito ont débattu de l'avenir de l'Argentin, jusqu'à ce que le présentateur vedette, Josep Pedrerol, ne fasse une révélation concernant le nouveau salaire de la superstar : Lionel Messi va percevoir 300 M€ pour les cinq prochaines saisons. C'est moins que son précédent contrat (374 M€ sur quatre ans).

Selon Pedrerol, l'Argentin touchera 100 M€ pour l'exercice 2021/22 et à nouveau 100 M€ pour 2022/23. Ensuite, il pourra partir jouer en MLS, dans son pays ou ailleurs mais continuera à être payé par le Barça à auteur de 33 M€ par année, jusqu'à sa reconversion ! Un montant proprement hallucinant, surtout quand on sait que les comptes du FCB sont dans le rouge, le déficit avoisinant le milliard d'euros. Et quand on se souvient que Lionel Messi n'aurait pas fait de sa continuité en Catalogne une question d'argent…

🚨¡EXCLUSIVA MUNDIAL de @jpedrerol !🚨



💰"MESSI cobraría 300 MILLONES brutos por 2 temporadas"



⚠️"200 MILLONES en los 2 primeros años y 100 M repartidos en los siguientes 3 AÑOS". #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/rgjM7jHhuF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2021