FC Barcelone - Mercato : les dessous ahurissants de la signature de Romeu

Les difficultés financières du FC Barcelone, ce n'est plus un secret. Certes. Mais à lire le quotidien Sport, on comprend mieux pourquoi le président Laporta et son équipe souffrent au quotidien pour arracher quelques signatures lors de ce mercato estival.

Efforts financiers

Ainsi, pour s'attacher les services d'un ancien joueur maison, Oriol Romeu, encore à Gérone il y a quelques semaines, le Barça a demandé au joueur de faire des efforts ! Et non des moindres. Pas loin d'un million d'euros, tout compris, entre une différence sur des intérêts à payer, le salaire et la prime à la signature passée aux oubliettes.

Gérone attendait 4,5 millions d'euros, le Barça a payé 3,4 selon Sport. Il suffit de faire la différence. Heureusement, le milieu de terrain s'est engagé sur une durée de trois ans. Déjà ça.

