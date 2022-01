FC Barcelone – Mercato : les dessous de la prolongation surprise d'Umtiti

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Annoncé sur le départ depuis des mois, Samuel Umtiti a prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2026 avec un salaire nettement réduit.Il était lié au Barça jusqu'en 2023. Cette prolongation et ces nouveaux émoluments vont permettre à Ferran Torres d’être enfin inscrit sur les registres de la Liga, qui n’avaient pas encore donné son feu vert en raison de la masse salariale trop élevée du Barça.

Et Sport en dit plus sur les dessous de la prolongation du champion du monde. Celui-ci a accepté de baisser de 10% son salaire total. Et les 90% restant sont dilués sur les quatre ans et demi du nouveau contrat. En contrepartie, une clause lui permettra de quitter librement le club blaugrana à l'été 2023.

El FC Barcelona y @samumtiti han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2026. El defensa francés reduce parte del sueldo que iba a percibir en el año y medio que tenía de contrato



Más info 👉 https://t.co/ivEvLTeC2c pic.twitter.com/MecRoZ0iBs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2022