FC Barcelone - Mercato : les deux priorités de janvier sont connues

FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Une réussite. Avec des buts, des points et la confirmation que les choix du mercato du FC Barcelone ont été les bons. Résultat, une seconde place au classement de la Liga, 13 points sur 15 possibles et la volonté d'aller encore plus loin dans les prochaines semaines.

Ainsi, et c'est Sport qui l'indique, les dirigeants catalans ont déjà fixé leur priorité de l'hiver : Bernardo Silva. Ce qui, on le sait, ne sera pas simple. Une éventuelle solution pour y parvenir ? Réduire la masse salariale et encourager les départs de deux joueurs encore et toujours dans le viseur : Frenkie De Jong et Memphis Depay.

A suivre.