FC Barcelone - Mercato : les plans B de Xavi en attaque cet hiver et l'été prochain dévoilés

Joan Laporta en est persuadé, Erling Haaland sera le joueur qui lancera son nouveau bail présidentiel et celui qui fera digérer aux socios le départ de Lionel Messi. Le patron du FC Barcelone fait tout pour que son club ait les moyens de recruter le grand attaquant norvégien du Borussia Dortmund cet été. En attendant, histoire que Xavi puisse quand même mettre ses idées en application, il essaye de convaincre la Juventus Turin de lâcher Alvaro Morata afin que celui-ci arrive en prêt en Catalogne.

Mais comme les dirigeants du Barça ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ont prévu un plan B pour chaque mercato. Pour cet hiver, c'est Lucas Boyé (Elche), qui serait visé. Et encore, seulement si Luuk De Jong, qui vient de marquer trois fois lors de ses trois derniers matches, retourne en prêt à Séville. Pour Boyé, il faudrait compter 25 M€. Et pour cet été, un éventuel échec avec Haaland serait comblé par un autre joueur passé par Dortmund, Alexander Isak. L'attaquant suédois, qui réalise des prouesses à la Real Sociedad, coûterait cependant 90 M€. Et vu qu'il intéresse des clubs anglais, sa cote pourrait encore augmenter dans les semaines à venir... En bref, le plan B est aussi dur à mettre en œuvre que le plan A !

🚨 Barcelona would target Dušan Vlahović and Alexander Isak this summer if they fail in their attempts to sign Erling Haaland.



(Source: SPORT) pic.twitter.com/VInnNX0CME — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 18, 2022