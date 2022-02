FC Barcelone - Mercato : les premiers mots d'Aubameyang

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Libéré de ses 18 derniers mois de contrat par Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a officiellement rejoint ce mercredi le FC Barcelone où il a signé un bail de trois ans et demi, soit jusqu'en juin 2025. Au micro de Barça TV, l'attaquant gabonais a livré ses premiers mots en tant que joueur blaugrana.

"C'est un honneur d'être au Barça"

"C'est un honneur d'être au Barça. Je suis là pour aider et faire de mon mieux. Le dernier jour du mercato a été très long, mais finalement, je suis bien ici et je suis heureux. C'est un des plus grands clubs du monde. C'est un honneur pour moi d'être ici. J'ai de l'expérience, j'ai joué en France, en Angleterre, en Allemagne, je suis là pour aider et donner le maximum pour l'équipe."

❝Es un honor estar en el Barça. Estoy para ayudar y dar lo máximo❞@Auba pic.twitter.com/bFGA5nOH5O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2022