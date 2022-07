FC Barcelone - Mercato : les premiers mots de Christensen

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Son rêve de jouer au Barça

"Quand j'avais 8 ans, j'écrivais mes rêves d'avenir sur un bout de papier : être footballeur professionnel et jouer au Barça. Je remercie le président, le vice-président, Jordi et Mateu d'avoir fait de mon rêve une réalité."

Les possibles arrivées d'Azpilicueta et Alonso

"Je ne leur ai pas parlé au-delà du fait que je leur ai dit que j'allais au Barça."

Son objectif

"Mon objectif est de jouer, c'est ce que veulent tous les joueurs... Il y a de la concurrence et c'est sain car cela me fait travailler plus dur. Tous les défenseurs du Barça sont bons."

