FC Barcelone - Mercato : les premiers mots de Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Robert Lewandowski est désormais un joueur du FC Barcelone ! Après plusieurs semaines de longues négociations, le club catalan a trouvé un accord avec le Bayern Munich pour le transfert du buteur polonais. Le joueur s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le Barça. Présenté devant la presse à Miami, où le Barça effectue sa pré-saison, Lewandowski s’est exprimé pour la première fois.

Son envide de venir

« J’ai tout fait pour venir, on a du travail, il y a un immense potentiel ici. »

Les derniers jours

« Tout ce qui s'est passé ces derniers jours était magnifique »

Ses attentes

« J'espère pouvoir marquer beaucoup de buts et apporter ce qui est nécessaire pour que l'équipe gagne des matchs. Je suis très content et c'est mon nouveau défi. Dans le football, il faut toujours avoir faim et je maintiens cela, c'est ma mentalité. Pour marquer des buts et gagner des matchs, je suis au bon endroit. »