FC Barcelone - Mercato : les renforts attendus par Messi pour continuer au Barça

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi laisse toujours planer le doute sur son avenir. Mais depuis la nomination de Joan Laporta à la présidence du Barça, tout porte à croire que la Pulga pourrait prolonger son contrat avec les Blaugrana. Avant cela, la star argentine a transmis à son nouveau président sa liste des renforts qu'il attendait lors du mercato estival.

Sergio Agüero Credit Photo - Icon Sport

Alors qu'Eric Garcia devrait arriver libre cet été au Barça, Messi réclame un deuxième défenseur central de haut niveau ainsi qu'un milieu de terrain supplémentaire pour soulager Sergio Busquets, Frenkie De Jong et Pedri. En attaque, le sextuple Ballon d'Or rêve de l'avant-centre du Borussia Dortmund, Erling Haaland, et attend son compatriote Sergio Agüero, en fin de contrat en juin prochain avec Manchester City.

