FC Barcelone, PSG - Mercato : les retours de Messi et Neymar définitivement écartés

Depuis mercredi soir et la nouvelle terrible désillusion du PSG en Champions League, cette fois face au Real Madrid (1-3 ; 1-0), les Espagnols tirent à vue sur le Qatar, son argent, ses mercenaires. Et notamment sur les anciens de la Liga comme Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos. Les deux premiers ont été méconnaissables face aux Merengue, le troisième absent en raison de ses blessures qui lui pourrissent la vie depuis deux ans et qui ont précipité son départ de Madrid.

Dans El Mundo Deportivo de ce dimanche, l'éditorialiste Marçal Lorente signe un papier enflammé dans lequel il invité le Barça à ne pas tenter une seconde de faire revenir ses anciens joueurs : "Neymar aurait pu marquer une époque mais ça s'est terminé en fiasco, en raison de ses décisions erronées. Ni lui ni Messi ne doivent revenir. Il est urgent de tourner la page. Xavi a réussi à changer la dynamique du Barça grâce à l'absence de contre-pouvoir dans le vestiaire. Les légendes passent, les clubs doivent continuer à gagner".

