FC Barcelone - Mercato : Lewandowski en remet une couche sur ses envies de départ !

Hier lundi, Robert Lewandowski balançait un rocher dans le jardin du Bayern lors d'une interview à une chaîne polonaise en déclarant : "Quelque chose en moi s'est éteint. Et je n'arrive pas à passer outre. Je pars parce que je veux plus d'émotions dans ma vie. Quand vous avez été dans un club pendant tant d'années, que vous étiez toujours disponible pour jouer, malgré les blessures et les douleurs, que vous avez donné le meilleur de vous-même, je pense qu'il est mieux de trouver une bonne solution pour les deux parties. Et ne pas chercher une décision unilatérale. Cela n'a pas de sens. Pas après tout ce temps. Quel footballeur voudra alors venir au Bayern en sachant qu'une telle chose pourrait lui arriver ? Où sont alors la loyauté et le respect ? J’ai toujours été prêt, j'ai passé huit belles années ici, j'ai rencontré tellement de gens formidables et je voudrais que cela reste ainsi dans mon esprit. Je pourrais comprendre si j’avais joué ici pendant deux ou quatre ans, mais après une telle carrière réussie, ma volonté et mon soutien, la loyauté et le respect sont probablement plus importants que cette affaire."

L'attaquant n'en avait pas fini avec son employeur. Ce mardi, il en a remis une couche dans une interview à Bild : "J'ai toujours essayé de donner le meilleur au Bayern et j'apprécie énormément ses supporters, qui m'ont toujours soutenu. Mais je crois que si je n'étais pas sincère par rapport à ma situation, ce ne serait pas juste vis-à-vis d'eux. J'espère qu'ils me comprendront un jour. Je ne suis pas égoïste. En huit ans, je leur ai tout donné mais je sens que c'est le moment pour une nouvelle étape. Je respecte le Bayern et ses règles, surtout après tant d'années ici. Je ne veux pas qu'on me voit comme un égoïste. J'ai un contrat mais je veux que le club comprenne ce que je ressens. J'ai informé le Bayern de ma volonté de partir et j'ai aussi expliqué publiquement ma décision de ne pas prolonger. Ainsi, on ne parlera plus de mon futur au club, c'en sera fini des spéculations. Je ne veux rien forcer, il s'agit de trouver la meilleure solution pour les deux parties, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Je veux que mon expérience au Bayern se termine, que les choses se calment. Beaucoup déforment ou exagèrent mes propos. Je ne veux qu'un dialogue tranquille, pas à travers les médias."

Pour résumer Vingt-quatre heures après avoir annoncé qu'il ne voulait plus jouer pour le Bayern Munich, l'attaquant polonais Robert Lewandowski a de nouveau déclaré que son aventure bavaroise était terminée. Sous-entendant qu'il comptait rebondir du côté du FC Barcelone.

Raphaël Nouet

Rédacteur