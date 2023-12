FC Barcelone - Mercato : Lewandowski fait une annonce retentissante sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Robert Lewandowski n’a aucune envie de quitter le FC Barcelone. Bien qu’en difficulté depuis le début de la saison, où il semble déconnecté de ses coéquipiers la plupart du temps, l’attaquant polonais n’envisage pas une seule seconde de faire faux bond au club catalan au mercato.

« Je me sens très bien, ici, à Barcelone, a-t-il évacué au micro d’El Chiringuito. Je me sens génial ! Je crois que je suis au bon endroit au bon moment et je crois que c’est ma place ici. Je crois même que je peux continuer à jouer au football pendant encore 3 ou 4 ans. Physiquement, je me sens au top. »

« Si l’on ne se crée pas d’occasions... »

Lancé sur les critiques au sujet du jeu stéréotypé du FC Barcelone sous Xavi, Lewandowski ne s’est pas démonté. « Je sais que nous sommes le Barça et que tout le monde attend de nous que nous gagnions en inscrivant beaucoup de buts... Au début de la saison, tout n’était pas parfait et si l’on ne se crée pas d’occasions, c’est difficile de marquer pour les attaquants. »

🙄 "Si no se crean muchas ocasiones es difícil marcar..." 🙄



⚽️ LEWANDOWSKI echa 'balones fuera' sobre su inicio de temporada.



📹 Su entrevista en Club del Deportista, ya en #ChiringuitoLewandowski. pic.twitter.com/D2aZQHsEAa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 8, 2023

Podcast Men's Up Life