FC Barcelone - Mercato : Lewandowski ou un autre, le départ d'un cador se confirme

L'annonce, la semaine dernière, de la volonté du FC Barcelone de vendre Robert Lewandowski à la fin de la saison a surpris. Car le Polonais est certes un peu moins efficace cette saison mais il a tout de même inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues. Et il demeure un leader du groupe de même qu'un pilier du vestiaire par son investissement, son charisme et son professionnalisme. Sport, qui revient sur cette information, explique qu'il y avait un fond de vérité mais qu'elle n'était pas complète.

Rafinha plutôt que Lewandowski poussé au départ

Le quotidien catalan assure que la direction du Barça a prévu une vente majeure l'été prochain pour entrer dans les clous du fairplay financier espagnol. Toujours prise à la gorge au niveau économique, elle doit récupérer une grosse indemnité tout en faisant l'économie d'un salaire conséquent. Lewandowski est donc bien concerné mais il n'est pas le joueur que les dirigeants voudraient voir partir en priorité. C'est plutôt Rafinha qui serait gentiment invité à écouter les offres venues d'Arabie Saoudite ou d'Angleterre. Mais si jamais le Brésilien continue de s'accrocher à son rêve catalan, alors oui, le Polonais pourrait être à son tour incité au départ...

