FC Barcelone, PSG - Mercato : Lewandowski sacrifié pour le retour de Messi ?

Si Robert Lewandowski (34 ans) n'a pas déçu, inscrivant la bagatelle de 27 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues pour sa première année au FC Barcelone, le Polonais ferait quand même l'objet d'un vent de contestation en interne.

Alors que le Barça cherche par tous les moyens à baisser sa masse salariale pour faire revenir Lionel Messi, AS nous apprend que le board catalan songe de plus en plus à faire un sale coup à Robert Lewandowski. La raison ? Le rendement pourtant énorme de l'actuel « pichichi » de Liga serait insuffisant.

Le contrat de Lewandowski, un problème pour le FC Barcelone

D'après le quotidien ibérique, le FC Barcelone aurait réalisé une analyse poussée de la saison de « Lewy » notant que la plupart de ses buts n'étaient pas décisifs ou face à des formations de moindre importance. L'ancienne star du Bayern, qui a quand même inscrit un doublé contre l'Inter et marqué en barrage de Ligue Europa contre Manchester United, ne serait pas assez décisif dans les gros matchs cette saison, lui a qui on reproche les deux gifles en C1 contre son ancien club.

Ce qui fait surtout tiquer la direction du Barça, c'est que les trois années de contrat restantes à l'attaquant de 34 ans se font sur la base d'un salaire évolutif qui grimpe au fil des années. Un vrai souci pour le FC Barcelone qui a visiblement des messages à faire passer par presse interposée sur le sujet. Une baisse de salaire pour calmer tout le monde, « Lewy » ?