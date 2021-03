FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi décisif dans le dossier Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si Joan Laporta est tenté de réaliser un Mercato très ambitieux au FC Barcelone, le nouveau président catalan ne peut pas non plus se permettre n'importe quelle folie. En effet, les finances du Barça ont été mise à mal par la pandémie de Covid-19 et il faudra sans doute trouver quelques leviers (impression d'obligations, ventes de joueurs) pour financer tout type d'arriver à l'été 2021.

Officieusement, le nouveau boss blaugrana rêve quand même de s'offrir Erling Haaland (Borussia Dortmund) pour muscler son Barça et Laporta compte sur sa bonne relation avec Mino Raiola pour mener à bien son projet. Malgré tout, la venue du cyborg norvégien pourrait être conditionné par un autre dossier... Celui de la prolongation de Messi.

De l'avenir de Messi dépendra le Mercato du Barça

D'après AS, Joan Laporta a programmé une entrevue avec sa star argentine pour lui formuler une offre de contrat et s'enquérir de sa décision. Si Lionel Messi prolonge, les conditions économiques ne permettront pas forcément le recrutement d'une star mondiale du standing d'Haaland. S'il décide de s'en aller, la nouvelle administration fera en sorte de faire digérer aux Socios le départ du sextuple Ballon d'Or avec un très gros coup.

Dans tous les cas et quel que soit la décision de Messi, Ronald Koeman a réclamé le renfort d'au moins un attaquant. L'entraîneur du Barça n'est toutefois pas difficile et se contenterait volontiers d'un « Kun » Agüero (Manchester City) ou d'un Memphis Depay (OL), deux joueurs en fin de contrat en juin et disponible à coût zéro...