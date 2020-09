FC Barcelone - Mercato : Lionel Messi lâché par les cadres du vestiaire ?

Lionel Messi va rencontrer Josep Maria Bartomeu pour leur parler de son avenir qu’il voit loin du FC Barcelone. La cause serait d’ores et déjà entendue, avec une forte envie de quitter son club de cœur pour rejoindre Manchester City.

Dans son édition du jour, AS évoque un détail qui laisse pantois : le silence des joueurs barcelonais sur ce thème épineux. Le quotidien madrilène explique que le mutisme des coéquipiers de Messi est « assourdissant » et dénote surtout le fait que certains joueurs pourraient ne pas partager sa cabale contre les dirigeants blaugrana. Chose qui ferait finalement plus mal au club lui-même. Gerard Piqué est pris en exemple.

Aucun cadre ne s’est exprimé sur Messi

« Membre du cercle proche de Messi depuis tout jeune, Piqué maintient le silence depuis qu’il a offert de quitter le club à Lisbonne, rappelle le journaliste Juan Jimenez. Le cas Messi l’a plongé dans une grande réflexion mais c’est aussi le cas des autres capitaines. Busquets ou Sergi Roberto n’ont pas non plus parlé du cas Messi. Avec le premier, il y a eu une prise de distance depuis le départ de Valverde. Deux explications pourraient expliquer ce silence : la prudence institutionnelle, mais aussi que Messi n’ait pas le soutien de ses coéquipiers. Cette image de Pepe Costa qui montait dans le bus mais protégeait seulement Messi ressort, et elle n’a jamais été vue dans le vestiaire. »