FC Barcelone - Mercato : Lionel Messi serait déjà parti !

Auteur d'un match moyen face à l'Atletico Madrid pour son 800e match sous les couleurs du FC Barcelone (défaite 1-0), Lionel Messi traverse une période difficile en Catalogne. Avant de se rater face aux Colchoneros, le sextuple Ballon d'Or était déjà paru très agacé par le parterre de micros l'attendant à l'aéroport de Barcelone pour son retour de sélections.

Toujours serré de près par le fisc

« Je suis fatigué d'être tenu responsable de tous les problèmes du Barça », avait lâché La Pulga à une question sur les propos de l'oncle d'Antoine Griezmann, qui avait remis en cause son statut d'éminence grise du club. Pour le correspondant de RMC en Espagne Fred Hermel, ça ne fait plus de toute, c'est bel et bien fini entre Léo Messi et les Blaugranas. « C’est fini entre le Barça et Messi. Quand un joueur veut partir et est finalement obligé de rester pour des raisons contractuelles, dans sa tête, il est parti ».

Pour Fred Hermel, la raison du coup de sang de Messi à son retour d'Argentine n'est pas lié aux médias mais à un autre facteur plus personnel : « Vous avez vu le cinéma qu’il a fait en arrivant à l’aéroport? Il y avait un agent du fisc dans l’avion, il a explosé à cause de ça ». La star du Barça vivrait aussi très mal d'être constamment surveillé par le fisc espagnol.