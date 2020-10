FC Barcelone – Mercato : Luis Suarez n'exclut pas une prolongation de Lionel Messi !

Toujours proche de Lionel Messi, Luis Suarez s'est longuement confié à l'occasion d'un entretien à ESPN. Désormais à l'Atletico Madrid, dans un club rival de son ami argentin, le Pistolero a évoqué sans tabou l'avenir de Messi au FC Barcelone, alors que le contrat de la Pulga expire en juin prochain. Pour lui, rien n'est perdu pour le Barça pour le prolonger même s'il faudra des changements importants.

Les élections présidentielles déterminantes pour Messi

«Que Messi veuille quitter Barcelone n'était pas un geste à mon égard. Ils auraient dû respecter la décision de vouloir partir. Par respect pour la relation que j'ai avec Leo, je ne dirai pas de quoi nous avons parlé à l'époque, mais il a vécu une situation difficile et compliquée. Il voulait partir et le club ne voulait pas. J'ai essayé de le soutenir, de prendre soin de lui et de le distraire un peu. Les caméras étaient derrière lui, c'était compliqué et il fallait l'aider », a expliqué Luis Suarez au sujet d'un été 2020 compliqué pour son ami.

« Leo est conscient de ce qu'il représente pour Barcelone », ajoute-t-il : «Il y a peut-être la possibilité que Messi joue pour un autre club, mais s'il se sent à l'aise, heureux à nouveau et qu'une nouvelle équipe dirigeante arrive, il voudra continuer au club. En tant qu'ami, je serai heureux si cela va dans ce sens ... et s'il doit aussi aller dans un autre club ».