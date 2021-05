FC Barcelone – Mercato : Luis Suarez, en pleurs, règle ses comptes avec le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Quelle revanche ! Non désiré au FC Barcelone par Ronald Koeman malgré sa complémentarité et son amitié avec Lionel Messi, Luis Suarez, buteur ce soir à Valladolid (2-1), a offert à 34 ans le titre à l'Atlético Madrid. Son 21e but de la saison.

« J'ai été méprisé »

Après la rencontre, l'Uruguayen a savouré au micro de Movistar +. « J'ai vécu une situation difficile l'été dernier à Barcelone, j'ai été méprisé et l'Atletico m'a ouvert ses portes, a-t-il commenté. Je serai reconnaissant à vie à ce club de m'avoir fait confiance. Beaucoup de gens ont souffert avec moi. Ma femme, mes enfants... C'est l'année où ils ont le plus souffert. » et au Pistolero d'ajouter : « L'Atletico a fait une grande saison. Malgré les difficultés, nous avons été les plus réguliers et nous méritons d'être champions ».