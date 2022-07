FC Barcelone, OL - Mercato : Memphis Depay de retour en Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis l'arrivée de Raphinha et Robert Lewandowski, en plus de la prolongation d'Ousmane Dembele et le retour de blessure d'Ansu Fati, on voit mal comment Memphis Depay pourrait encore rentrer dans les plans de Xavi au FC Barcelone. L'international néerlandais est rentré en jeu quelques minutes dans le clasico amical ainsi que les quelques matches de préparation du Barça. Il aura inscrit un joli but dans la victoire écrasante contre l'Inter Miami mais ne s'est pas montré transcendant.

Objectif 20 millions

L'insider barcelonais Gerard Romero a annoncé dans son live Twitch du jour que des offres étaient arrivées sur la table de Joan Laporta qui devrait se séparer de l'attaquant batave. Selon le Catalan, des offres de Premier League, de Serie A mais aussi de Ligue 1 sont arrivées. Depay n'a pas connu l'Italie, s'est relevé d'un flop en Angleterre, et a marqué les esprits en France. On pourrait donc avoir un retour de l'ancien Gone cet été dans l'Hexagone. Les Blaugranas veulent entre 15 et 20 millions pour l'ancien de l'OL.

Si beaucoup de fans français aimeraient voir arriver Memphis Depay dans leur club, les fans barcelonais seront aussi ravis de voir une belle vente réalisée sur un joueur recruté libre, et surtout voir le numéro 9 du Hollandais laissé vacant pour Lewandowski !