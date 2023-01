FC Barcelone - Mercato : Memphis Depay a choisi sa future destination

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Poussé vers la sortie l'été dernier par le FC Barcelone, Memphis Depay est finalement resté en Catalogne. Mais l'attaquant néerlandais pourrait vraiment quitter le club blaugrana cet hiver.

Memphis Depay de retour à Manchester United ?

De nouveau poussé dehors par ses dirigeants lors du mercato hivernal, l'ancien Lyonnais serait enfin décidé à aller voir ailleurs et voudrait rejoindre Manchester United, d'après les informations du quotidien catalan Sport. Memphis Depay a déjà évolué chez les Red Devils. C'était entre 2015 et 2017. De son côté, Manchester United viserait bien un attaquant cet hiver mais ne voudrait pas investir d'argent et chercherait un joueur en prêt.

Fabien Chorlet

Rédacteur