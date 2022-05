FC Barcelone - Mercato : Memphis Depay vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Memphis Depay a connu une première saison délicate sous le maillot du FC Barcelone. L’ancien attaquant de l’OL n’a pas eu le temps de jeu qu’il espérait et n’a donc pas su être aussi performant qu’il le voulait. Alors que le Barça veut faire le ménage lors du mercato estival, le néerlandais fait une annonce forte sur son avenir.

Sur Twitter, il s’est exprimé sur son avenir. "Ma première saison ne s'est pas déroulée comme je l'ai imaginé, mais on doit continuer à travailler et progresser pour atteindre nos objectifs l'année prochaine." L’attaquant du FC Barcelone ne compte donc pas quitter le club cet été et devrait donc rester la saison prochaine.

My first season hasn’t turned out how I imagined it, we have to keep working and keep improving to reach our goals next year.



