FC Barcelone - Mercato : double coup de théâtre pour Memphis Depay !

Plombé par quelques pépins physiques, Memphis Depay, auteur de 13 buts en 38 matchs disputés toutes compétitions confondues, a réalisé une première saison en demi-teinte avec le FC Barcelone.

Memphis Depay veut réussir au Barça

Mais alors qu'il est annoncé sur le départ, l'attaquant néerlandais voudrait rester au Barça pour effectuer sa deuxième saison et serait même à l'écoute d'une offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants, selon les informations du quotidien catalan, Mundo Deportivo. Arrivé libre l'été dernier en Catalogne en provenance de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay n'a plus qu'un an de contrat avec le club blaugrana.

Fabien Chorlet

Rédacteur