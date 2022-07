FC Barcelone - Mercato : Memphis Depay inclus dans un échange avec une priorité de Xavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a officiellement lancé son mercato avec les arrivées libres de Franck Kessié et d'Andreas Christensen. Le club catalan ne va pas s’arrêter en si bon chemin et d’autres recrues sont attendues avant la fin du mercato. Certains joueurs seront aussi poussés vers la sortie. Memphis Depay pourrait quitter le club cet été et être inclus dans un échange avec une priorité de Xavi.

Selon les informations de Mundo Deportivo, il y a plusieurs scénarios qui pourraient conduire à une vente de Memphis Depay. L’attaquant néerlandais pourrait être vendu par le Barça si Dembélé reste et que Raphinha est signé. Il pourrait alors être inclus dans un éventuel accord avec Séville pour Jules Koundé.

Memphis Depay pourrait être vendu par le FC Barcelone si Dembélé reste et Raphinha est signé. Il pourrait alors être inclus dans un éventuel accord avec Séville pour Jules Koundé.

@RogerTorello 🇫🇷🇳🇱 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 4, 2022

Pour résumer Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait quitter le club lors du mercato estival. Le club catalan a déjà établi plusieurs scénarios. Si Dembélé reste et que Raphinha est signé. Il pourrait alors être inclus dans un éventuel accord avec Séville pour Jules Koundé.

Adam Duarte

Rédacteur

Podcast Men's Up Life