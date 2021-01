FC Barcelone – Mercato : Messi a relancé une guerre entre le PSG et le Barça !

En l'espace de quelques jours, le dossier Messi (FC Barcelone) s'est un peu emballé du côté du PSG. Mardi, dans les colonnes de France Football, Leonardo a mis une première lame : «Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG(...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » Sur Cadena SER, Mauricio Pochettino est arrivé avec la seconde : «Je ne veux pas parler de Lionel Messi, parce que ce que je dirai prendra une dimension énorme. De l’extérieur, on ne voit qu’une petite partie de ce qui se passe vraiment».

Des sorties conjuguées qui ont fait grincer des dents en Espagne où les média pro-Barça s'indignent du procédé. « Le PSG harcèle Messi », balance carrément le quotidien catalan SPORT, bras armé du discours du FC Barcelone et/ou de Javier Tebas quand il faut taper sur le champion de France.

L'indignation du Barça, quand l'hôpital se fout de la charité...

«Tous ces mouvements du PSG ont provoqué une profonde indignation dans les bureaux du Camp Nou. Leonardo et Pochettino ont enfreint les codes qui marquent le monde du football car il est très mal vu de parler publiquement de footballeurs qui n'appartiennent pas à votre club. Le PSG a tiré gratuitement sans se soucier de manquer de respect à une entité comme le FC Barcelone», peut-on lire dans le média barcelonais.

Du côté du FC Barcelone, on a visiblement la mémoire sélective puisqu'on ne se souvient que des coups bas du PSG mais pas de l'époque où les décideurs du Barça se rendaient à Ibiza pour tenter de convaincre Marco Verratti de venir, des tentatives de déstabilisation pour ramener Neymar ou de la drague lourdingue faite il y a quelques années à Marquinhos. Pour rappel, Lionel Messi est en fin de contrat au 30 juin, totalement libre de discuter avec le club de son choix sans que le Barça ne trouve mot à dire...