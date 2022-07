FC Barcelone - Mercato : le retour de Messi, CR7, Bernardo Silva, la Liga... Laporta en roue libre !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur son envie de rappeler Messi au Barça

« Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Leo. Je me sens en dette morale envers Messi. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver ».

Sur la rumeur Cristiano Ronaldo

« La vérité est que nous voulions Lewandowski. Nous avons une très bonne relation avec Jorge Mendes. Je le connais depuis longtemps. C'est l'un des meilleurs agents de joueurs. Il sait comment faire son travail et je le respecte. Dans ce cas, nous avons décidé d'aller chercher Lewandowski et nous savions qu'il était crucial pour notre succès. Nous sommes donc allés au Bayern à la place. C'est la réalité. L'autre sujet fait simplement partie de la "petite histoire" du football (…) Ronaldo est un grand professionnel et il est toujours très en forme, très ambitieux. Son futur n'est pas mon affaire. C'est celle de Manchester United et la sienne ».

Sur la rumeur Bernardo Silva

« C'est un très bon joueur. Mais je dois respecter le fait qu'il appartient à Manchester City. J'ai quelques amis là-bas, comme Pep Guardiola, Tixi Bergstein et Khaldoon Al Mubarak ».

Sur les rumeurs Azpilicueta et Alonso

« Je respecte Cesar et Marcos en tant que footballeurs. Ce sont de très, très bons joueurs. Ils montrent leur qualité et leur talent à Chelsea. Mais je ne veux pas parler d'eux, par respect pour Chelsea ».

Sur les possibles difficultés du Barça à enregistrer ses recrues en Liga

« Avec LaLiga, personne ne sait. Mais nous essayons de faire les choses dans le respect total des règles. Parfois, il y a des interprétations différentes. Nous verrons ce qui se passe. Mais nous avons fait d'énormes efforts pour augmenter nos revenus. Nous avons rapporté plus de 600 millions d'euros en 45 jours environ. Je pense que LaLiga comprendra nos efforts et notre intention de respecter les règles et j'espère qu'il n'y aura pas de problèmes ».

Sur l'épineux cas Frenkie de Jong

« La première chose à dire est que nous voulons que Frenkie reste à Barcelone. Je sais aussi qu'il veut rester. (...) Tout ce que nous faisons avec Frenkie est la même chose que pour le reste de l'équipe. Les recrues qui arrivent ont adapté leur salaire à la nouvelle structure. Mais Frenkie a un contrat et nous le respectons. Nous ne pouvons pas le forcer à accepter une réduction de salaire. C'est sa décision ».