FC Barcelone - Mercato : Messi dupé par Laporta, comme en 2021 ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Quelques minutes après que Guillem Balague ait annoncé que Lionel Messi avait décidé de s'engager avec l'Inter Miami, le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi a écrit sur Twitter : "On peut se demander dans ce dossier, si le FC Barcelone voulait réellement faire revenir Messi. Ce n'est pas la sensation de certains acteurs internes aux négociations". Ce n'est pas le premier à avancer cette théorie. En Espagne, beaucoup disent depuis des mois que Laporta et son équipe savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens de faire revenir Messi mais qu'ils font semblant pour s'attirer la sympathie des supporters.

Le clan Messi risque de ne jamais pardonner à Laporta

Si cela se confirme, et les langues ne manqueront pas de se délier dans les semaines à venir, alors c'est la deuxième fois que le président du Barça se sera bien moqué de Lionel Messi et de son clan. On se souvient en effet qu'en 2021, le dirigeant avait fait reposer toute sa campagne présidentielle sur la promesse de prolonger l'idole, qui arrivait en fin de contrat. A l'arrivée, il l'avait laissée partir, au motif que les caisses étaient vides. Une volte-face qui avait écœuré Jorge Messi. Ce dernier avait finalement pardonné car son fils souhaitait conclure sa carrière en Catalogne. Mais s'il a été pris une deuxième fois pour un imbécile...

La fiche de Lionel Messi

On peut se demander dans ce dossier, si le FC Barcelone voulait réellement faire revenir Messi. Ce n'est pas la sensation de certains acteurs internes aux négociations. https://t.co/kh3WARLMJ8 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 7, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer En 2021, Joan Laporta avait fait sa campagne présidentielle sur la prolongation de Lionel Messi, qu'il avait finalement laissé partir libre à cause de finances dans le rouge. Certains suspectent aujourd'hui le président d'avoir réitéré son coup avec l'Argentin.

Raphaël Nouet

Rédacteur