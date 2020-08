FC Barcelone - Mercato : Messi éloigné de Guardiola par le Covid-19 !

Lionel Messi reste l’actualité principale de la presse espagnole. Ce dimanche, tous les journaux ibériques font leur Une sur le sujet du moment au FC Barcelone : existe-t-il vraiment une clause libératoire à 700 millions d’euros ?

La bombe a été lâchée tard hier soir par la Cadena Ser, qui dit avoir eu accès au contrat de l'Argentin, la fameuse clause n'existerait pas ! Du côté de Josep Maria Bartomeu, on nie évidemment l’information de la Cadena Ser et reste campé sur ses positions. Mieux, il se réserve le droit de durcir le ton avec le clan Messi et entend toujours se réunir avec lui... afin de prolonger son contrat. En parallèle, une autre petite bombe est venue alimenter le dossier Messi.

Guardiola pourrait rater la pré-saison de City !

Selon Sky Sports, Josep Guardiola serait positif au Covid-19 du côté... de Barcelone ! Aperçu hier dans la cité catalane, l’entraîneur de Manchester City doit y rester avant un autre test et devra respecter un isolement total de 14 jours à son retour en Angleterre. Le média britannique ajoute qu’il manquera donc une grande partie de la pré-saison des Citizens, qui doivent reprendre la saison le 21 septembre face à Wolverhampton. Cela pourrait au moins avoir l’avantage de lui laisser du temps pour convaincre Messi de le rejoindre au mercato...