FC Barcelone - Mercato : Messi en remet une couche sur ses envies de retour

Ce mardi, le magazine américain Time a désigné Lionel Messi athlète de l'année 2023. Rien à voir, on vous rassure, avec ses performances au PSG lors de la première partie de l'année ou même avec l'Inter Miami lors de la seconde. C'est juste que l'arrivée de l'Argentin a bouleversé la MLS, qui a eu droit à une exposition médiatique mondiale. Il n'en faut pas plus à Time pour le couronner, le mettre en Une de son édition de la semaine et surtout obtenir une grosse interview de lui. Dans laquelle, l'octuple Ballon d'Or a redit que son idée première cet été était de retourner au FC Barcelone...

"Ma première option était de retourner à Barcelone"

"J'ai eu la chance d'avoir de nombreuses options sur la table, qui étaient toutes intéressantes. Je les ai analysées et soupesées avec ma famille avant de prendre la décision de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone mais ça n'a pas été possible. J'ai essayé de revenir mais je n'y suis pas arrivé. J'ai également réfléchi à la possibilité d'aller en Arabie Saoudite. Je connais le pays et ils ont créé une compétition puissante, qui pourrait devenir l'un des championnats les plus importants à l'avenir. En tant qu'ambassadeur du pays, c'est une destination qui m'a attiré, surtout parce que j'ai aimé ce que j'ai visité. C'était l'Arabie Saoudite ou la MLS, les deux me plaisaient."

🌟 Messi, Atleta del Año para Time, insiste: "Mi primera opción era volver a Barcelona"https://t.co/J5E6HytHCu — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 5, 2023

