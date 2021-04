FC Barcelone – Mercato : Messi et Dembélé prioritaires, les Blaugranas prêts à lâcher Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans son édition du jour, L'Equipe consacre un éclairage au Mercato estival à venir au FC Barcelone. Un Mercato qui devrait être plus prudent que celui que souhaitait mener Joan Laporta pour son retour à la présidence. Pas de Erling Haaland (Borussia Dortmund) en vue donc mais deux prolongations prioritaires à l'agenda.

Des prolongations et des joueurs libres plutôt qu'Haaland ?

Le nouveau boss du Barça a bel et bien prévu une rencontre avec le père et agent de Lionel Messi avec l'espoir de le convaincre de prolonger en Catalogne au delà du 30 juin prochain. Joan Laporta souhaite offrir un contrat à vie avec reconversion à la clé à la Pulga. Il souhaite aussi faire resigner Ousmane Dembélé (23 ans), en fin de contrat en juin 2022 et cité du côté de la Juventus et de formations de Premier League.

Avec un endettement dépassant le milliard d'euros, le FC Barcelone va se résoudre à orienter son recrutement sur des joueurs libres. Ronald Koeman souhaite la venue de ses compatriotes Memphis Depay (OL, 27 ans) et Georginio Wijnaldum (Liverpool, 30 ans). Faute de mieux, sa direction se serait finalement décidé à le contenter. La venue d'Eric Garcia (Manchester City, 20 ans) est aussi attendue malgré les derniers soubresauts du dossier...