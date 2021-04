FC Barcelone - Mercato : l'argument imparable de Pérez (Real Madrid) pour que Messi prolonge

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Invité hier de l'émission El Chiringuito, Florentino Pérez a délivré de nombreux messages forts sur des thèmes sensibles. Le président du Real Madrid a bien sûr longuement évoqué la création de la Super League qui, selon lui, va sauver le football. Mais il a également parlé du recrutement de Kylian Mbappé, de son refus de faire revenir Cristiano Ronaldo, de l'avenir de Zinédine Zidane… et de celui de Lionel Messi !

"Le phénomène Real Madrid-Barça est un luxe"

Et contre toute attente, le dirigeant merengue n'a aucune envie de voir La Pulga filer sous d'autres cieux, ceux de Manchester City ou du PSG. Et pour cela, il a un argument imparable. Avec l'Argentin, le FC Barcelone constitue un rival d'envergure pour le Real Madrid, ce qui fait du Clasico le match le plus attendu de la planète.

"Ça me ferait plaisir qu'il continue. C'est un grand joueur. Le phénomène Real Madrid-Barça est un luxe que nous seuls avons, des millions de personnes le regarde. Quand City et United s'affrontent, par exemple, il ne se passe pas un tel phénomène." Et il n'a même pas parlé de PSG-OM… Voilà le meilleur argument pour Lionel Messi de signer un nouveau bail avec les Blaugranas.