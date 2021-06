FC Barcelone – Mercato : Messi, Koeman, des recrues ... Laporta promet du neuf la semaine prochaine

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse ce mardi pour présenter son ultime recrue Eric Garcia, Joan Laporta a profité de la présence des médias pour faire un gros point sur le Mercato du FC Barcelone. A cette occasion, le président blaugrana a renouvelé sa confiance en la prolongation de Lionel messi, libre au 30 juin prochain.

«Nous parlons avec Leo, ça va bien. Cela ne dépend pas de l'audit. Nous avons plus ou moins le résultat de l'année sous contrôle. Lorsque nous aurons terminé l'audit, nous aurons plus de données, mais dans cette opération (le nouveau contrat de Messi, NDLR) nous l'avions déjà planifiée. Je suis convaincu, comme l'a dit Kun, que Leo aimerait jouer avec lui. Ce n'est pas une question d'argent de sa part, il fait preuve de beaucoup de compréhension. Il veut avoir une équipe très compétitive et remporter des Champions League et des titres», a-t-il lâché.

Avec Koeman et de nouveaux renforts dès la semaine prochaine ?

Plutôt positif concernant l'avenir de Ronald Koeman sur le banc (« Je me sens très à l'aise avec Koeman et le résultat de ces conversations nous conduira à la meilleure solution pour le Barça (…) Il y a deux scénarios : qu'il continue ou qu'il ne continue pas. Je vois plus le numéro un que le second »), Joan Laporta a promis d'autres arrivées dès la semaine prochaine... Ainsi que des départs.

« Nous devons faire une rénovation profonde et nous y travaillons. Il y aura plus de présentations de joueurs. Nous voulons incorporer des joueurs qui améliorent l'équipe. Il y aura sûrement des nouvelles la semaine prochaine. Tout est prévu, vous aurez des nouvelles. S'il y a des arrivées, il doit y avoir des sorties. Il va falloir équilibrer l'équipe. Vous verrez les décisions», a glissé le néo-dirigeant, qui n'est pas rentré dans les cas individuels.