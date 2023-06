FC Barcelone - Mercato : Messi, son futur hommage, le PSG, Laporta passe aux aveux

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ça ne s'est donc jamais fait. Malgré les rumeurs, les certitudes et la volonté des deux parties de se rapprocher. Mais c'est bien à Miami, en MLS, et non au FC Barcelone, que Lionel Messi poursuivra sa carrière. Brisant du même coup le rêve de tous ceux qui voulaient le revoir, un jour, avec le maillot du club catalan sur les épaules.

Hommage préparé

Hier, Joan Laporta, le président du Barça est revenu sur les dessous de l'opération avortée. Propos tenus dans l'émission Onze sur Esport3. "Messi voulait retourner au Barça. Il a eu une période très difficile à Paris. Son père m'a dit qu'il ne voulait pas avoir cette pression. Les Catalans le respectent. Qu'il réussisse très bien à Miami. Le Barça sera toujours sa maison." Avant d'évoquer un futur hommage au milieu de terrain argentin, à Barcelone, et au Camp Nou, en travaux tout au long de la saison prochaine.

"Nous travaillons avec eux (le clan Messi) pour un super hommage, lors de la journée d’ouverture du Spotify Camp Nou. Ce serait parfait."