FC Barcelone - Mercato : Messi mis sous pression par son entourage pour son avenir ?

Pour le moment, Lionel Messi n’a toujours pas décider pour son avenir et par conséquent, le voir quitter le FC Barcelone cet été est une réelle possibilité. Et si tel était le cas, son avenir pourrait notamment s’écrire au Paris Saint-Germain ou à Manchester City, soit loin de la Catalogne. Une perspective qui enchanterait guère le clan de l'international argentin.

Et pour cause, selon les informations de la Cadena Ser et de son journaliste Jose Antonio Ponseti, la femme de Lionel Messi ainsi que ses enfants seraient déterminés à rester à Barcelone, et ce même si le principal intéressé plie bagage pour une nouvelle aventure à l'étranger. Si le sextuple Ballon d'Or est donc toujours incertain, son entourage semble avoir pris position. Le numéro 10 blaugrana est donc prévenu.

👏 Les supporteurs du Barça ont choisi le missile de #Messi contre le PSG comme étant le plus beau de la saison !



👌 @fbs_news pic.twitter.com/K74sCrQyXK — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) June 11, 2021