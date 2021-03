FC Barcelone - Mercato : Messi se frite avec un dirigeant de Séville et avance sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

En ce moment, Lionel Messi est très chaud avec le FC Barcelone. Comme le rapporte AS, l'Argentin s'est embrouillé avec le directeur sportif du FC Séville Monchi dans les couloirs du Camp Nou à l'issue de la qualification du Barça (3-0 ap.) en finale de la Coupe du Roi.

Messi mouche Monchi...

N'ayant pas apprécié que le dirigeant andalou ne traite Ronald Koeman de « pleureuse » dans la presse, Lionel Messi a remis Monchi à sa place quand ce dernier est passé devant le vestiaire du Barça se plaindre de l'arbitrage (« Vous gagnez toujours de la même façon »). « Aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi, bien au chaud », a lâché Messi, chambreur, provoquant le début d'une prise de bec.

… Et songe de plus en plus à rester

Du côté d'El Chiringuito, l'état d'esprit du sextuple Ballon d'Or est interprété très positivement. Et pas seulement comme une marque de soutien à Ronald Koeman. En effet, selon le journaliste José Alvarez, Messi – qui refuse de s'exprimer sur son avenir avant la fin de saison – aurait fait son choix... Et il serait désormais disposé à prolonger au Barça. Bien évidemment, cette décision sera soumise à l'arrivée au pouvoir (ou non) de Joan Laporta avec qui il entretient une relation privilégiée.