FC Barcelone - Mercato : Morata fait le point sur son avenir

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Où jouera Alvaro Morata la saison prochaine ? Après deux saisons de prêt passées à la Juventus, l’attaquant espagnol, d’ailleurs buteur avec la Roja contre le Portugal, retournera à l’Atletico Madrid cet été. Mais peut-être pas pour longtemps. Un temps annoncé au FC Barcelone, l’ancien du Real Madrid va devoir trouver un nouveau club.

« J'ai beaucoup d'options. Cela ne dépend pas de moi, je ne peux que travailler très dur et voir ce qui se passe. La bonne nouvelle est que plusieurs équipes m'attendent », a assuré l’international espagnol (53 sélections). « J'aimerais être là où je suis le plus désiré et le plus apprécié. Dans les deux derniers endroits où je suis allé, j'ai été très heureux car il y avait des gens merveilleux ».

🚨 Suite au départ de Luis Suárez, l’Atlético de Madrid recherche un n°9.



➤ Alvaro Morata, qui devrait revenir à l’Atleti cet été car la Juventus ne veut pas payer son option d’achat à 35M€, pourrait rester si aucune belle offre arrive.



• 🇮🇹🐐 @MatteMoretto via @relevo • pic.twitter.com/BTwu8zqQTJ — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) May 26, 2022

Pour résumer De retour à l’Atletico Madrid après un prêt de deux ans à la Juventus, Alvaro Morata, un temps associé au FC Barcelone, ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Mais l’international espagnol n’est pas du tout inquiet.

Adrien Deschepper

Rédacteur